Во Владимире горел склад с бутилированной водой

фото ГУ МЧС по Владимирской области

В 17.15. поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 59. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений наблюдался дым из-под кровли одноэтажного здания склада с бутилированной водой, пристроенного к производственному зданию. Существовала угроза перехода огня.

Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться на производственное здание и рядом стоящий автомобиль, и оперативно ликвидировали горение кровли, имущества, и внутренней отделки на площади 150 квадратных метра.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 24 человека личного состава.