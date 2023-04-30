Владимирское "Торпедо" уступило "Ленинградцу"

фото со страницы владимирского "Торпедо" в ВКонтакте

29 апреля владимирское "Торпедо" сыграло в Санкт-Петербурге с лидером группы 2А Второй лиги "Ленинградцем".

На 18-й минуте торпедовец Ярослав Краснов открыл счет в матче. Соперники наносили удар за ударом, но вратарь Артем Ковешников был надежен. На 66-й минуте "Ленинградец" сравнял счет, а еще через пять минут удвоил счет. "Ленинградец" выиграл - 2:1.

На итоговой пресс-конференции главный тренер соперников Сергей Кирьяков признался, что это был самый тяжелый матч всей весенней части чемпионата. Такой сильной игры от "Торпедо" не ожидали.

«Хорошая была игра, напряженная, боевая. Были голевые моменты и у нас, и у соперников. Не только борьба, но и комбинации были. Мне понравилась игра. Конечно, мы не удовлетворены результатом. Можно поздравить команду «Ленинградец» с выходом в ФНЛ. Команда крепкая и технически, и физически, тяжело конкурировать с ней», - отметил главный тренер черно-белых Александр Горбачев.

"Торпедо" остается на седьмом месте в группе. Следующую встречу владимирское "Торпедо" проведет 5 мая во Владимире с командой "Луки-Энергия" из Великих Лук.