В Коврове госавтоинспекторы изъяли поддельные водительские права

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уром 24 апреля на автостоянке в городе Коврове 28-летний водитель автомобиля «Шевроле», выезжая со своего парковочного места, задел соседний легковой автомобиль. При проверке водительского удостоверения госавтоинспекторы, прибывшие на место ДТП, усомнились в его подлинности. Удостоверение было изъято и направлено на исследование.

Как сообщает областное УМВД, документ является поддельным по технологии изготовления. Автолюбитель признался, что, не желая проходить обучение в автошколе и сдавать экзамен на право управления автомобилем, заказал водительские права в интернете.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.