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НовостиОбщество30 апреля 2023 11:40

Губернатор Александр Авдеев проверил, как идет ремонт в драмтеатре и медвузе

Он дал поручение оформить фасады зданий подсветкой
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Губернатор Александр Авдеев проинспектировал ход ремонта двух зданий в центре Владимира - драмтеатра и будущего медвуза.

«Продолжаем реконструкцию здания после пожара. Завершаются работы в административной части, на 95% готово витражное остекление, строители восстанавливают оформление стен под белый камень в зрительном зале, полы в фойе на первом этаже, начали монтаж оборудования на большой и малой сцене и так далее. Объект по контракту должен быть введен в эксплуатацию в январе 2024 года, но рассчитываем сделать это раньше. Подрядчик старается. Главное, чтобы не подводили поставщики оборудования – не затягивали сроки».

Что касается ремонта в здании будущего медвуза, здесь меняется практически все: инженерные системы, перегородки, полы. По контракту подрядчик обязан закончить их в августе, чтобы 1 сентября студенты сели за парты. Строители работают активно, в соответствии с графиком.

Глава региона дал поручение оформить фасады драмтеатра и корпуса ПИМУ архитектурной подсветкой.