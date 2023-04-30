Губернатор Александр Авдеев проверил, как идет ремонт в драмтеатре и медвузе

фото регионального Правительства

Губернатор Александр Авдеев проинспектировал ход ремонта двух зданий в центре Владимира - драмтеатра и будущего медвуза.

«Продолжаем реконструкцию здания после пожара. Завершаются работы в административной части, на 95% готово витражное остекление, строители восстанавливают оформление стен под белый камень в зрительном зале, полы в фойе на первом этаже, начали монтаж оборудования на большой и малой сцене и так далее. Объект по контракту должен быть введен в эксплуатацию в январе 2024 года, но рассчитываем сделать это раньше. Подрядчик старается. Главное, чтобы не подводили поставщики оборудования – не затягивали сроки».

Что касается ремонта в здании будущего медвуза, здесь меняется практически все: инженерные системы, перегородки, полы. По контракту подрядчик обязан закончить их в августе, чтобы 1 сентября студенты сели за парты. Строители работают активно, в соответствии с графиком.

Глава региона дал поручение оформить фасады драмтеатра и корпуса ПИМУ архитектурной подсветкой.