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НовостиОбщество30 апреля 2023 8:07

Станция скорой помощи Владимира задолжала предпринимателя почти 2 миллиона рублей

После вмешательства прокуратуры долг был погашен
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Минздрава

фото регионального Минздрава

Прокуратура города Владимира установила, что Станция скорой медицинской помощи заключила с предпринимателями 25 контрактов на поставку лекарственных препаратов, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Несмотря на исполнение договорных обязательств, предприниматели оплату в установленный срок не получили. На момент проверки задолженность по исполненным контрактам превышала 1,9 миллиона рублей, сообщает областная прокуратура.

Ответственное должностное лицо медицинского учреждения привлечено к административной ответственности. В результате прокурорского вмешательства задолженность по исполненным контрактам погашена в полном объеме.