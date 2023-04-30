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НовостиОбщество30 апреля 2023 7:23

В зоне СВО погиб десантник из Ковровского района

Призвали его в сентябре прошлого года
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Вячеслава Скороходова в ВКонтакте

фото со страницы Вячеслава Скороходова в ВКонтакте

Уроженец поселка Мелехово Юрий Докукин погиб в зоне СВО. Мужчину призвали в сентябре прошлого года, сообщил глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов в социальных сетях.

– После ранений, полученных в боевых действиях на территории СВО, скончался молодой защитник, герой и настоящий русский воин. Юрий был отзывчивым, простым и добрым парнем. Закончил Мелеховскую школу № 1, затем училище по профессии «сварщик», отслужил в рядах Вооруженных Сил в десантных войсках, – написал Вячеслав Скороходов.

Глава администрации выразил соболезнования родным и близким мужчины.