Во Владимире починили надпись "Родине - Слава" на здании на улице Мира

фото регионального Правительства

Надпись "Родине - Слава" на доме 29 на улице Мира во Владимире привели в порядок, сообщает региональное Правительство.

Специалисты зачистили старую краску и нанесли новую, проложили электрокабель для освещения конструкции. Стоимость проекта составила 260 тысяч рублей. Средства были выделены из областного бюджета.

К слову, долгое время патриотическая надпись не подсвечивалась. Решение о проведении ремонта принял губернатор Александр Авдеев. Теперь каждая буква транспаранта «Родине-Слава» будет видна даже в темное время суток.