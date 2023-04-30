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НовостиОбщество30 апреля 2023 5:54

Во Владимире починили надпись "Родине - Слава" на здании на улице Мира

На это потратили 260 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Надпись "Родине - Слава" на доме 29 на улице Мира во Владимире привели в порядок, сообщает региональное Правительство.

Специалисты зачистили старую краску и нанесли новую, проложили электрокабель для освещения конструкции. Стоимость проекта составила 260 тысяч рублей. Средства были выделены из областного бюджета.

К слову, долгое время патриотическая надпись не подсвечивалась. Решение о проведении ремонта принял губернатор Александр Авдеев. Теперь каждая буква транспаранта «Родине-Слава» будет видна даже в темное время суток.