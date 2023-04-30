Губернатор Александр Авдеев предложил создать новый пешеходный маршрут от вокзала

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Губернатор Александр Авдеев вместе с мэром Дмитрием Наумовым прошлись по территории вокруг владимирского железнодорожного вокзала. Увиденным остались недовольны.

«Мы уже обсуждали необходимость благоустройства привокзальной площади. Но сейчас я понимаю, что одной площадью ограничиваться нельзя. В примыкающих к ней улицах кроется недооцененный потенциал. Это замечательные маршруты для прогулок, ведь от вокзала рукой подать до исторического центра. В этом году будем разрабатывать концепцию и проект благоустройства привокзальной площади с улицей Вокзальной. Есть мысли сделать новый пешеходный маршрут, который свяжет Вокзальную с улицами Клязьминской и Урицкого. Сделаем новые благоустроенные территории, реорганизуем парковочные пространства. Визуально напрашивается выпрямление профиля улицы Вокзальной. Необходимо освежить фасады жилых домов», - сообщил губернатор в социальных сетях.

До конца года необходимо разработать проект, тогда в следующем году можно будет приступить к работе.