Умер известный владимирский гимнаст Юрий Королев

Юрий Королёв (на фото - справа) готовил лучших спортсменов страны к международным соревнованиям. Фото: Архив "КП"

29 апреля на 61-м году жизни остановилось сердце легенды владимирской школы гимнастики Юрия Королëва. Соболезнования родным и близким уже принесли глава администрации города Владимира Дмитрий Наумов, а также бывший руководитель областного центра Андрей Шохин. О месте прощания со спортсменом будет сообщено позднее.

Юрий Королев родился 25 августа 1962 года во Владимире. Заслуженный мастер спорта СССР. Абсолютный чемпион мира 1981 и 1985 года. Чемпион мира в командном первенстве (1981, 1985, 1987), многократный чемпион мира, Европы и Советского союза в отдельных упражнениях. Сейчас судья международной категории. Обслуживает турниры самой высокой пробы.

Несколько раз Юрий Королев выигрывал чемпионаты мира и Европы, однако шанса выступить на Олимпийских Играх не выпало ни разу. На Олимпиаду-80 Юрий Николаевич не попал по возрасту. В 1984 году СССР бойкотировал игры в Лос-Анджелесе, поэтому наши спортсмены туда не попали. В 1988 году Юрий Королев должен был ехать на Олимпиаду в Сеул первым номером в команде. Однако — не судьба: в мае гимнаст получил разрыв ахиллова сухожилия. Так и пришлось великому спортсмену проститься с олимпийской мечтой.