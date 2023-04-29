Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 апреля 2023 11:05

Во Владимирской области произошло ДТП с участием молодежи - погиб один, ранены шестеро

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ночь 29 апреля выдалась для чрезвычайных служб Владимирской области весьма насыщенной. Помимо пожара во Владимире на рынке "Флора" и обрушения дома на Большой Московской произошло еще и ДТП с участием молодежи. Авария произошла около часа ночи в Юрьев-Польском районе, на шестом километре дороги "Юрьев-Польский – Кольчугино". Столкнулись иномарки "Дэу" и "Хендай". На месте ДТП работали представители МЧС России, скорой помощи и ГИБДД.

Как пояснили в пресс-службе областной полиции, 25-летний водитель "Дэу" совершал обгон на узкой дороге и выехал на встречную полосу. Там он и столкнулся на всей скорости с едущим на встречу "Хендаем", которым управлял 20-летний молодой человек. Столкновение было настолько сильным, что оба автомобиля были искорежены до такого состояния, когда понадобился деблокиратор. Сотрудники МЧС вырезали молодых людей из машин.

К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших. Водитель "Дэу" погиб в скорой по дороге в больницу. Остальные его 4 пассажира сейчас находятся в больнице с травмами разной степени тяжести. Водитель другой иномарки и его пассажир отправлены на амбулаторное лечение.