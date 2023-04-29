Во Владимирской области произошло ДТП с участием молодежи - погиб один, ранены шестеро

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ночь 29 апреля выдалась для чрезвычайных служб Владимирской области весьма насыщенной. Помимо пожара во Владимире на рынке "Флора" и обрушения дома на Большой Московской произошло еще и ДТП с участием молодежи. Авария произошла около часа ночи в Юрьев-Польском районе, на шестом километре дороги "Юрьев-Польский – Кольчугино". Столкнулись иномарки "Дэу" и "Хендай". На месте ДТП работали представители МЧС России, скорой помощи и ГИБДД.

Как пояснили в пресс-службе областной полиции, 25-летний водитель "Дэу" совершал обгон на узкой дороге и выехал на встречную полосу. Там он и столкнулся на всей скорости с едущим на встречу "Хендаем", которым управлял 20-летний молодой человек. Столкновение было настолько сильным, что оба автомобиля были искорежены до такого состояния, когда понадобился деблокиратор. Сотрудники МЧС вырезали молодых людей из машин.

К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших. Водитель "Дэу" погиб в скорой по дороге в больницу. Остальные его 4 пассажира сейчас находятся в больнице с травмами разной степени тяжести. Водитель другой иномарки и его пассажир отправлены на амбулаторное лечение.