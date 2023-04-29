Сильный дождь отменил спортивный праздник на стадионе "Лыбедь"

. Фото: Оксана КОТОВА

29 апреля во Владимире сильный ливень не только испортил настроение горожанам, но и отменил одно спортивное мероприятие. Обычно перед 1 мая во Владимире на стадионе «Лыбедь» проходит спортивный праздник. Но в этот раз его пришлось перенести.

«Традиционный спортивный праздник на стадионе «Лыбедь» во Владимире, сегодня прошел в сокращенном формате. Состоялись только соревнования на беговелах. Другие соревнования, в том числе легкоатлетическая эстафета, из-за неблагоприятных погодных условий перенесены. О дате и времени проведения соревнований будет сообщено дополнительно», сообщили в администрации города Владимира.

Вообще синоптики обещают улучшение погоды лишь после 2 мая, когда снова станет солнечно и потеплеет до +18 градусов. А вот майские праздники пока прогнозируются прохладными и дождливыми.