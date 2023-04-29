В центре Владимира обрушился второй этаж аварийного дома

Фото из группы "Подслушано во Владимире" в ВК.

29 апреля в 2 часа ночи на улице Большой Московской обвалился второй этаж дома №84. Снимки этого события появились во владимирских соцсетях. Как пояснили в мэрии Владимира, дом был аварийным, однако снести его не получалось из-за разногласий с собственником помещений первого этажа.

«Само происшествие произошло в начале второго часа ночи, поэтому, к счастью рядом никого не было и никто не пострадал. Сейчас весь строительный мусор уже убран городскими коммунальными службами. Само обрушение произошло из-за того, что разошлись конструкции деревянного второго этажа», пояснил официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович.

Также в мэрии пояснили, что дом был признан аварийным давно. В нем уже никто не жил много лет, однако на первом этаже часть помещений принадлежало собственнику, который открыл там магазин автозапчастей. И он не был согласен с данным решением. Из-за этого дом до сих пор не удается снести. Возможно данное происшествие ускорит процесс.