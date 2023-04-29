Во Владимире произошел пожар на рынке "Флора"

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Во Владимире 29 апреля в "Яме" произошел пожар на территории крупного торгового рынка "Флора". Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Сам пожар начался ночью, после трех часов пополуночи. Сигнал пожарным поступил в 3.43. К моменту прибытия на место пожара подразделений МЧС из здания склада с продукцией валил сильный столб дыма. Тушением занимались 5 звеньев газодымозащитной службы. Огонь потушили, не дав ему распространиться дальше. В результате пожара сгорели имущество внутри здания и кровля. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 16 единиц техники, 15 человек личного состава. Причины пожара устанавливаются.