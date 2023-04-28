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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 14:58

В Гусь-Хрустальном задержанный за наркотики пытался дать взятку полицейскому

Однако оперативник от денег отказался
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 26 апреля сотрудниками полиции Гусь-Хрустального на улице Народная был задержан 31-летний житель Владимира, в «Ауди» которого был обнаружен полиэтиленовый сверток с амфетамином.

Мужчина стал нервничать, и попытался дать оперативнику «вознаграждение» за то, чтобы владимирца не привлекли к уголовной ответственности. Несмотря на о, что страж порядка отказался, задержанный положил на консоль служебного автомобиля 15 тысяч рублей.

Факт попытки дачи взятки был зафиксирован, так что мужчина стал фигурантом сразу двух уголовных дел — за незаконное хранение наркотиков и за попытку подкупа полицейского.

Расследование уголовных дел продолжается.