27 контрактников из Владимирской области отправлены в зону проведения СВО

фото регионального Правительства

Владимирская область проводила в зону СВО еще 27 человек, принявших решение служить в рядах ВС РФ по контракту, сообщает Правительство Владимирской области в телеграм-канале.

В ходе отправки министр региональной безопасности Сергей Полузин пожелал им вернуться домой с Победой.

«У всех ребят выбор осознанный. Перед тем, как направиться в зону боевых действий, они пройдут соответствующую подготовку», - отметил он.

Напомним, ранее из Владимирской области к местам несения службы отправились 10 контрактников. Все они будут служить в зоне проведения специальной военной операции на Украине.