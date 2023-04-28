Во Владимирской области «Диктант Победы» написали более 9 тысяч человек

фото регионального Правительства

Во Владимирской области главной площадкой для написания «Диктанта Победы» стал филиал РАНХиГС. В этом году Международная историческая акция прошла в пятый раз. В нашем регионе для участия в «Диктанте Победы» было подготовлено 157 площадок. Чтобы проверить свои знания по событиям Великой Отечественной войны зарегистрировалось более 9 тысяч человек – школьников, студентов, учителей, участников специальной военной операции, волонтёры, общественников.

Основными темами «Диктанта Победы» стали победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда, по ним было подготовлено 25 вопросов.

Те, кто писал диктант онлайн, смогут узнать свои результаты сразу после завершения акции в личном кабинете. Для тех, кто выбрал региональную площадку и пришел лично, итоги станут доступны в течение месяца. Важно отметить, что победители Международной исторической акции смогут получить приглашение на парад Победы, а абитуриенты – дополнительные баллы для поступления в вузы.