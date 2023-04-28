Во Владимире трактир "Околица" закрыли на 50 дней из-за найденных нарушений

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Ленинский районный суд установил, что 20 апреля региональное управление Роспотребнадзора провело внеплановую выездную проверку трактира "Околица". Были выявлены грубые нарушения, в частности по хранению продуктов, отслеживанию их сроков годности, приготовлению блюд, содержанию инвентаря, применяемого в процессе производства. Кроме того, обнаружены загрязнения на кухне и присутствие там насекомых.

В судебном заседании защитник привлекаемого пояснила, что нарушения, указанные в протоколе, в настоящее время устранены.

27 апреля постановлением суда трактир «Околица» признан виновным в совершении административного правонарушения. Было назначено административное наказание - приостановление деятельности трактира на 50 суток. В срок административного наказания зачтен период временного запрета деятельности с 15 часов 21 апреля.

Постановление в законную силу не вступило.