Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт28 апреля 2023 12:27

Владимирская спортсменка завоевала золото на Кубке России по кикбоксингу

Соревнования прошли в Казани
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото городской администрации

фото городской администрации

В Казани с 17 по 24 апреля прошли два турнира по кикбоксингу: Кубок России и всероссийский турнир Kazan Open. Участниками стали 1342 спортсмена из 35 регионов страны, а также бойцы из Республики Беларусь.

Спортсмены СШОР 7 заняли призовые места. Первое место на Кубке России заняла Елена Охапкина в весовой категории до 56 кг среди женщин в дисциплине «К-1».

На Всероссийском турнире в дисциплине фулл-контакт Сергей Князев занял второе место в весовой категории до 60 кг среди юниоров.