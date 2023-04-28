Владимирская спортсменка завоевала золото на Кубке России по кикбоксингу

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В Казани с 17 по 24 апреля прошли два турнира по кикбоксингу: Кубок России и всероссийский турнир Kazan Open. Участниками стали 1342 спортсмена из 35 регионов страны, а также бойцы из Республики Беларусь.

Спортсмены СШОР 7 заняли призовые места. Первое место на Кубке России заняла Елена Охапкина в весовой категории до 56 кг среди женщин в дисциплине «К-1».

На Всероссийском турнире в дисциплине фулл-контакт Сергей Князев занял второе место в весовой категории до 60 кг среди юниоров.