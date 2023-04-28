Житель Мурома заплатит 100 тысяч за сломанную челюсть мужчине

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Меленковский районный суд вынес приговор в отношении жителя Мурома. Он признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений.

Установлено, что во второй половине дня 23 июля прошлого года прибыл на берег водоема, расположенного вблизи деревни Чабышево, где отдыхала его сожительница. Приревновав ее, мужчина стал вести себя агрессивно, пытался ударить ее, выражался нецензурной бранью.

Как сообщает областная прокуратура, в конфликт вмешался один из отдыхающих, который попытался заступиться за женщину. Тогда злоумышленник нанес потерпевшему не менее 7 ударов кулаками по лицу. В результате мужчине диагностировали открытый двусторонний перелом нижней челюсти.

С учетом смягчающих вину обстоятельств суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.