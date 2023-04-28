Во Владимире на улицах Верхняя Дуброва и Чайковского высадили липы

фото с сайта городской администрации

28 апреля сотрудники профильного управления мэрии совместно со специалистами регионального Управления федеральной службы судебных приставов высадили 8 саженцев-крупномеров липы мелколиственной в районе дома № 9 по ул. Верхняя Дуброва. Место высадки деревьев было определено с учетом пожеланий жителей близлежащих домов, а также взамен ранее спиленных погибших деревьев.

Начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров отметил, что для липы мелколиствной характерен высокий процент приживаемости в нашем климате. Дерево хорошо поглощает вредные вещества и легко поддается обрезке.

Кроме того, по муниципальной программе «Повышение экологической безопасности города Владимира» было высажено 30 четырехметровых саженцев липы мелколиственной на ул. Чайковского у детского городка.

Как рассказал Сергей Сухопаров, почти все ранее высаженные здесь невысокие саженцы были уничтожены вандалами. Поэтому было принято решение высадить деревья-крупномеры. Сергей Сухопаров отметил, что высаженная липовая аллея сделает детский городок уютнее, отделит его проезжей части улицы Чайковского, создаст шумовой экран.

Высадки зеленых насаждений по муниципальной программе продолжатся осенью.