Житель Александровского района из ревности забил до смерти знакомого

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Следком возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя поселка Балакирево Александровского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

По версии следствия, около 22.30 23 апреля во время распития спиртного в компании между двумя мужчинами произошел конфликт на почве ревности к присутствующей даме. Обвиняемый нанес приятелю не менее 7 ударов руками и ногами в различные части тела. От полученных телесных повреждений 48-летний потерпевший скончался через непродолжительное время в больнице, сообщает региональный Следком.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал, в содеянном раскаялся. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.