Александр Авдеев Фото: Виктория СУХОВА

В шести регионах из 20, где в сентябре будут выбирать депутатов, губернаторы поведут «Единую Россию» на выборах в Законодательное Собрание, возглавив общую часть списка. Об этом сообщает источник «Ведомостей» в партии.

«Как правило, губернаторы возглавляют списки партии на выборах в Заксобрания. Иногда бывают исключения в связи с вескими электоральными причинами. Но «Единая Россия» старается отстаивать необходимость глав регионов во главе списков», - сообщил "Ведомостям" собеседник.

Из этого следует, что губернатор Александр Авдеев может возглавить список кандидатов от «ЕР» на выборах в Заксобрание. Однако на данный момент в списке кандидатов его нет.