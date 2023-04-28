Отца, приказавшего сыну избить 15-летнего подростка в Александровском районе, посадили под домашний арест

фото с сайта регионального Следкома

В Александровском районе мужчине предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления

Напомним, что 22 апреля, находясь на стадионе «Рубин» поселке Балакирево, по указанию своего отца 10-летний мальчик нанес удары битой 15-летнему подростку. При этом папа несовершеннолетнего удерживал потерпевшего, пока его сын наносил удары. В результате происшествия ребенку причинен вред здоровью.

Как сообщает региональный Следком, отцу 10-летнего мальчика предъявлено обвинение. Вину мужчина признал. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.