В Вязниках бывших сотрудников горгаза осудили за взятку

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Вынесен приговор двоим бывшим контролерам газового хозяйства ООО «Газпром межрегионгаз Владимир». Они признаны виновными в получении взятки "группой лиц по предварительному сговору", сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, в августе 2021 года сотрудники газовой организации получили взятку от жителя Вязниковского района. За 20 тысяч рублей они согласились скрыть факт подключения местного жителя к сети газораспределения дополнительного оборудования и нарушения целостности пломбы прибора учета газа.

Виновным назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей каждому с лишением права занимать определенные должности на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.