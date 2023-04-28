Улицы Владимира начали украшать ко Дню Победы

фото городской администрации

Владимир готовится ко Дню Победы. Началось размещение флагов на основных транспортных магистралях города, площадях, в парках, а также монтаж поздравительных баннеров на рекламных конструкциях и остановочных павильонах.

Основным цветом для украшения города стал красный и голубой. И это не случайно, красный как цвет знамени считается официальным символом победы советского народа над фашистской Германией. Голубой цвет - как цвет мирного неба.

Всего будет размещено около 520 флагов расцвечивания, задействовано порядка 80 рекламных конструкций разного формата.