Во Владимире будут судить мошенника, который украл у двух бабушек 600 тысяч рублей

скрин с видео регионального УМВД

Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя города Москвы. Его обвиняют в мошенничестве.

В декабре прошлого года в один день с разницей в несколько часов 76-ти и 81-летней жительницам областного центра поступили звонки на стационарные телефоны. Неизвестный, представившись близким родственником, сообщил, что стал виновником ДТП. Для компенсации ущерба потерпевшим «родственники» попросили пожилых женщин срочно собрать сбережения и передать их курьеру, в роли которого и выступал обвиняемый. Следуя указаниям аферистов, доверчивые бабушки передали в руки курьеру в общей сложности 600 тысяч рублей. После того, как потерпевшие связались со своими родственниками и убедились, что с ними все в порядке, они обратились за помощью в полицию, сообщили в областном УМВД.

Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области и их коллегами из городского Управления МВД России на территории города Москва.

Обвиняемый признал свою вину полностью и раскаялся. Мужчина возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.