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НовостиОбщество28 апреля 2023 7:10

Во Владимирской области запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов

Соответствующий указ издал губернатор региона Александр Авдеев
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юрий ГОЛОВИН

Согласно тексту указа от 27 апреля текущего года № 135, официально опубликованному на сайте правовой информации России, до особого распоряжения на территории Владимирской области запрещается использование беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых применяется уведомительный характер.

Проще говоря, речи идет о беспилотниках. Согласно указу, исключение сделано лишь для тех летальных аппаратов, которые применяют сами органы власти, включая муниципалитеты, для исполнения возложенных на них обязанностей.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.