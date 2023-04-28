Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 апреля 2023 6:46

В Киржаче автолюбителя повторно задержали за поездку в пьяном виде

Теперь мужчине предстоит предстать перед судом по уголовной статье
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Киржачского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения.

По версии следствия, лишенный в апреле 2022 года водительского удостоверения местный житель снова сел за руль после приема алкоголя. В результате его задержал наряд ГИБДД в Киржаче на улице Текстильщиков.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Киржачский районный суд.