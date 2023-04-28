В Киржаче автолюбителя повторно задержали за поездку в пьяном виде

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Киржачского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения.
По версии следствия, лишенный в апреле 2022 года водительского удостоверения местный житель снова сел за руль после приема алкоголя. В результате его задержал наряд ГИБДД в Киржаче на улице Текстильщиков.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Киржачский районный суд.