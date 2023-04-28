В Коврове спасатели помогли бобру выбраться из цеха завода

скрин с видео из группы "#Заметки_спасателя" в ВКонтакте

28 апреля в 5.30 в поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение о том, что в цеху электро-механического завода обнаружен бобер. Он бегал по помещению. Когда спасатели прибыли на место, они поймали его и накрыли большим ящиком.

Как сообщают в группе "Заметки спасателя", сотрудники отряда поместили бобра в ящик поменьше для дальнейшей транспортировки в родную среду. Бобра отвезли к водоему и выпустили его. Бобр сразу устремился к воде и уплыл.

К слову, это не первая спасательная операция отряда. Ранее они освобождали и домашних животных, и птиц.