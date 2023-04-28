В Вязниках открыли памятник пожарному

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В преддверии Дня пожарной охраны 27 апреля на территории 18 пожарно-спасательной части Вязниковского гарнизона состоялась торжественная церемония открытия памятника, посвященного мужеству, отваге и самоотверженности огнеборцев.

В основу образа памятника легла фотография, найденная в архиве. На этой фотографии были запечатлены первые пожарные 18 пожарно-спасательной части.

Начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин поблагодарил всех организаторов и участников, кто помогал в создании памятника пожарному: «Мы сегодня с вами присутствуем на таком важном и редком мероприятии, когда можем заложить след в истории своей деятельности на центральной площади одного из красивейших городов Владимирской области, открыв здесь памятник».