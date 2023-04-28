Мэрия Владимира купит 4 новых троллейбуса почти за 105 миллионов рублей

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Глава города Владимира Дмитрий Наумов согласовал пакет документов на приобретение новых троллейбусов для обслуживания городских общественных маршрутов. Документы направлены в Министерство имущественных и земельных отношений, которому предстоит организовать соответствующий электронный аукцион.

Расчетная начальная цена поставки составляет 104,8 млн рублей. На эти средства планируется приобрести 4 новых электрических машины для «Владимирпассажиртранса». Не исключено, что в процессе торгов цена может быть снижена, уточнили в мэрии.

Каждый троллейбус доложен вмещать не менее 100 пассажиров, быть оборудован системой климат-контроля пассажирского салона и, например, местами для граждан с ограниченными физическими возможностями.