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НовостиОбщество28 апреля 2023 5:28

Мэрия Владимира купит 4 новых троллейбуса почти за 105 миллионов рублей

Глава города согласовал пакет документов на приобретение нового транспорта
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Глава города Владимира Дмитрий Наумов согласовал пакет документов на приобретение новых троллейбусов для обслуживания городских общественных маршрутов. Документы направлены в Министерство имущественных и земельных отношений, которому предстоит организовать соответствующий электронный аукцион.

Расчетная начальная цена поставки составляет 104,8 млн рублей. На эти средства планируется приобрести 4 новых электрических машины для «Владимирпассажиртранса». Не исключено, что в процессе торгов цена может быть снижена, уточнили в мэрии.

Каждый троллейбус доложен вмещать не менее 100 пассажиров, быть оборудован системой климат-контроля пассажирского салона и, например, местами для граждан с ограниченными физическими возможностями.