С 28 апреля во Владимире заработают фонтаны

фото с сайта городской администрации

27 апреля специалисты «Владимирводоканала» заканчивают тестовые запуски всех городских фонтанов. С 28 апреля в областном центре все городские фонтаны будут работать в автоматическом режиме.

Инженер «Владимирводоканала» Евгений Майданов рассказал, что ежегодно перед расконсервацией городских гидротехнических сооружений специалисты проводят целый комплекс работ. Проверяется состояние насосного и электрического оборудования и запорной арматуры, состояние изоляции чаш фонтанов, сохранность архитектурных конструкций. Кроме этого, выполняется обустройство прилегающей территории.

Всего на балансе и обслуживании муниципального предприятия «Владимирводоканал» находятся 11 городских фонтанов: в сквере «Липки», в Молодежном сквере, у д. № 1 по ул. Луначарского, у д. №95 по ул. Горького (офис «Владимирводоканала»), на спуске к стадиону «Торпедо», у д. №4 по ул. Никитской, на площади у Дома культуры молодежи, на Вокзальном спуске, у д. №15 по ул. Октябрьской (мкр. Оргтруд), в Центральном парке, в Патриарших садах. Также на обслуживании предприятия находится цветомузыкальный фонтан на Театральной площади.

Евгений Майданов добавил, что все городские фонтаны будут работать до наступления отрицательных температур осенью.