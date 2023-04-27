Во Владимире местный житель задержан за продажу шпионского оборудования

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Как сообщают Управление ФСБ по региону и Следственное управление СК России по Владимирской области, 56-летний житель Владимира стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По версии следствия, мужчина, работающий без лицензии в сфере продаж электроники, на днях продал видеокамеры, замаскированные под датчик движения. Однако покупателем оказался сотрудник регионального УФСБ, действовавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Свою вину владимирец признал полностью и раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.