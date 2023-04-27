Во Владимирской области браконьеры застрелили лосиху, беременную двойней

. Фото: Андрей АБРАМОВ

25 апреля в лесном массиве вблизи деревни Юрышки Вязниковского района были обнаружены останки самки лося, незаконно добытой неизвестным браконьером. Среди останков также обнаружены 2 нерожденных лосенка, которые, согласно результатам ветеринарного исследования, должны были со дня на день появиться на свет, сообщает Госохотинспекция Владимирской области.

О произошедшем сообщили в полицию, проводится проверка и поиск виновного. За браконьерство предусмотрена уголовная ответственность.

Апрель-май – это время рождения молодняка и выведения животными потомства, в связи с чем виды и способы охоты в указанное время имеют определенные запреты и ограничения. Любительская и спортивная охота на копытных животных в указанный период полностью запрещена.