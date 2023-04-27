В Киржаче прокуратура требует обеспечить инвалида протезами

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Киржачского района провело проверку по обращению местного жителя.

Установлено, что мужчина является инвалидом второй группы, и согласно индивидуальной программе реабилитации ему рекомендовано использование протезов, а также протезно-ортопедических изделий.

Еще в декабре минувшего года киржачанин обратился во Владимирское отделение Фонда социального страхования с заявлением на получение средств реабилитации, но до сих пор их не получил.

По результатам проверки руководителю Фонда внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Киржачского района.