Житель Коврова выплатил долг банку ради сделки по продаже иномарки

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В отделении судебных приставов Ковровского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании с 39-летнего местного жителя кредитного долга (более 600 тысяч рублей) в пользу одного из банков.

Поскольку мужчина не принял никаких мер, чтобы выплатить долг, судебный пристав запретил регистрационные действия в отношении трех автомобилей должника. Мужчине было разъяснено, что если в ближайшее время он не рассчитается с задолженностью, то ему придется расстаться с транспортными средствами, один из которых он, как оказалось, планировал продать.

Осознав, что заключить сделку не получится до тех пор, пока задолженность не будет погашена, он оплатил долг перед банком в полном объеме. После этого он смог подать свой «HYUNDAI SOLARIS».