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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:46

Владимирские таможенники обнаружили в плюшевом медведе спрятанный насвай

Табачную смесь пыталась нелегально провести гражданка Туркмении
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Владимирская таможня

Фото: Владимирская таможня

Как сообщает Владимирская таможня, жительница соседнего государства при переезде на новое место жительства подала на Владимирский таможенный пост декларацию, в которой указала бывшие в употреблении домашние вещи, включавшие 32 позиции.

Однако в ходе досмотра в игрушечном медведе, который оказался не учтен, таможенники нашли пакетики с неким серо-зеленым веществом и пластиковую бутылку с коричневой жидкостью.

Эксперты дали заключение, что жидкость является обычным спиртом, а в пакетиках находилась некурительная табачная смесь, более известная, как насвай. Ни то, ни другое наркотиками не являются и к ввозу в Россию не запрещены. Так что на даму был составлен административный протокол по статье»Сокрытие товаров от таможеного контроля». Теперь ее оштрафуют, а товар конфискуют.

Кроме того, в двух термосах сотрудники таможни нашли некую пластичную массу коричневого цвета, которую тоже отправили на экспертизу.