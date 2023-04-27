Во Владимирской области у двоих мужчин изъяли 22 килограмма марихуаны

Фото: кадр оперативной съемки УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка полиции совместно с коллегами из МВД России и отдела по Александровскому району остановили на территории Александрова машину, которой управлял 39-летний житель Подмосковья.

У него в багажнике обнаружили пакет из-под корма для собак, в котором нашлись сухие растения массой 4 килограмма. Их направили на экспертизу.

После этого оперативники прибыли в частный дом в Александровском районе, откуда ехал москвич, где застали хозяина за сжиганием сарая. Сарай потушили, а внутри нашлась целая лаборатория по выращиванию конопли. Здесь же изъяли 90 похожих на нее кустов. Еще 18 килограммов сухого растения изъяли в доме мужчины.

Эксперты установили, что кусты действительно являются коноплей, а все изъятые у мужчин сухие растения — марихуана общей массой 22 килограмма.

По версии следствия, москвич специально приезжал в гости к приятелю, чтобы забрать у него партию наркотика для последующей продажи.

По факту покушения на сбыт наркотических веществ возбуждено уголовное дело. Оба мужчины отправлены в следственный изолятор.