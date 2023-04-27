Муромляне собирают деньги на лечение разбившемуся в ДТП отцу-одиночке

Сергей Кузовков. Фото с личной страницы в соцсети "Вконтакте"

Жители Мурома обсуждают резонансное ДТП, случившееся 23 апреля на Объездной дороге у микрорайона Вербовский. Как ранее сообщали в Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области, выезжавшая с второстепенной дороги машина не предоставила преимущество мотоциклисту, который был госпитализирован с серьезными травмами.

Оказалось, что разбившимся мотоциклистом является муромлянин Сергей Кузовков. Его близкие друзья рассказали, что Сергей - добрый и отзывчивый человек, увлекается мототехникой и раньше состоял в местном байк-клубе, однако ушел из него, так как один воспитывает двух дочек 8 и 12 лет. После случившегося девочки находятся с его сестрой и дедушкой. В день аварии молодой мужчина просто отправился прокатиться, но поездка закончилась печально.

«У Сергея очень серьезные травмы: ушиб головного мозга, сильно раздроблена нога, но сильнее всего пострадала челюсть. Приезжали врачи из Москвы, которые сказали, что с мозгом не все так страшно, а вот в плане челюсти требуется оказать скорейшую помощь», - рассказала подруга пострадавшего Татьяна Волкова.

Семья и друзья по рекомендации докторов обратились в НИИ имени Склифосовского, где согласились принять Сергея на лечение, однако даже при всех квотах от семьи потребуется около 3 миллионов рублей. Ситуацию осложняет то, что Сергея недавно сократили с работы, так что средств у семьи мало. Сперва байкеры пытались собирать на лечение сами, но поняли, что всю сумму им не осилить, поэтому объявили сбор. Средства они просят перечислять непосредственно сестре Сергея Ольге.

Муромляне активно включились в помощь, но пока собрано лишь чуть более 113 тысяч рублей. Поэтому родные и близкие Сергея просят откликнуться всех неравнодушных.

Сейчас Сергей находится в коме под аппаратом ИВЛ в Муроме. Как только врачи разрешат, его переведут на лечение в столицу.

Средства можно перевести сестре Сергея Кузовкова Ольге по телефону 8(920) 627-27-77 (публикуется с ее разрешения).