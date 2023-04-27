В Киржаче депутаты отклонили протест прокурора по отстранению мэра от должности

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает издание «Зебра-ТВ», 26 апреля в закрытом режиме депутаты СНД города Киржач отклонили протест районного прокурора на их решение, принятое 22 марта. Тогда надзорное ведомство направило в горсовет информацию, с требованием отстранить главу горадминистрации Надежду Скороспелову от должности на время следствия, но депутаты оснований к этому не нашли.

Прокуратура внесла протест, потребовав пересмотреть это решение, однако оно было отклонено повторно.

Напомним — главу города Киржача обвиняют в том, что с августа 2018 по январь 2019 года она заключала незаконные соглашения о перераспределении участка земли, увеличив его в пользу неких третьих лиц за счет лесного фонда Киржачского района. Таким же образом были увеличены еще несколько участков, что причинило ущерб государству в размере до 8,5 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.