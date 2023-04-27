В школах Владимирской области прошли онлайн-уроки, посвященные профориентации

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Онлайн-урок организован для проекта всероссийских внеурочных лекций, которые с 1 сентября 2022 года проходят по понедельникам во всех российских школах. В рамках занятий классные руководители и школьники говорят о семейных традициях, государственных символах, современной науке. 24 апреля во всех школах состоялось занятие под эгидой празднования Дня труда.

Специалисты проекта «Билет в будущее» подготовили 5 уроков для разных возрастных групп. Каждый состоит из видеороликов, интерактивных заданий, полезных рекомендаций и других увлекательных форматов. Еще в рамках урока опытные педагоги-навигаторы, которые появились в школах России благодаря проекту «Билет в будущее», дают рекомендации.

С профориентацией учеников младших классов познакомит мультяшный Совёнок. Школьники постарше узнают о самых востребованных профессиях, а старшеклассники получат лайфхаки, как найти любимое дело в жизни, сориентироваться на рынке труда и найти работу.

При этом в разных школах подошли к уроку со своими особенностями. Так, школьники из Гимназии №6 Мурома встретились с нотариусом Муромского нотариального округа и узнали много нового и интересного о профессии юрист.