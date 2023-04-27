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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 6:24

Во Владимире полностью сгорела котельная на улице Фестивальной

ЧП произошло поздно вечером 26 апреля возле дома №74 «а»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.15 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о пожаре, происходящем в помещении котельной на улице Фестивальная.

На место возгорания выехали девять сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Оказалось, что вызов был поздним, и когда первые расчеты прибыли на место, металлическое строение котельной полыхало по всей площади.

Пожарные локализовали и ликвидировали пожар на площади 18 квадратных метров, к счастью, никто из людей не пострадал. В котельной сгорели оборудование и внутренняя отделка.

Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.