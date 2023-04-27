Власти опубликовали график отключения горячей воды во Владимире

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация города Владимира на своем сайте опубликовала график отключения горячей воды. В постановлении, подписанном главой города Дмитрием Наумовым, он назван чуть иначе - план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год.

Собственно отключения горячей воды и связаны с ремонтами котельных и теплосетей. Первые работы на них начнутся уже 2 мая. Продлится сезон подготовки к зиме до 16 сентября, когда все основные ремонтные работы должны быть уже завершены.

Везде установлен двухнедельный график отключений. Впрочем, иногда поставщики тепла успевают завершить работы на теплосетях быстрее. В таком случае, горячая вода возвращается в дома раньше положенного нормативом срока.

Ознакомиться с графиком отключений горячей воды во Владимире можно на сайте мэрии.