В Вязниках грузовая машина врезалась в стоящую на светофоре иномарку

Фото: группа "Вконтакте" "Вязники наш город"

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 4 часа утра 25 апреля на 295 километре федеральной трассы М-7 «Волга» на территории города Вязники.

По предварительной информации, 63-летний водитель тягача «Скания» с рефрижератором врезался в стоящий перед стоп-линией под красный сигнал светофора автомобиль «Ниссан Ноут».

После удара «Ниссан» отлетел вперед и получил серьезные повреждения. В результате травмы получил 39-летний водитель легковушки, его 49-летняя пассажирка, и шестилетний мальчик, также находившийся в легковой машине на месте пассажира.

Все трое бригадой «скорой помощи» доставлены в больницу.

По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.