В Вязниках грузовая машина врезалась в стоящую на светофоре иномарку

Фото: группа "Вконтакте" "Вязники наш город"
Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 4 часа утра 25 апреля на 295 километре федеральной трассы М-7 «Волга» на территории города Вязники.
По предварительной информации, 63-летний водитель тягача «Скания» с рефрижератором врезался в стоящий перед стоп-линией под красный сигнал светофора автомобиль «Ниссан Ноут».
После удара «Ниссан» отлетел вперед и получил серьезные повреждения. В результате травмы получил 39-летний водитель легковушки, его 49-летняя пассажирка, и шестилетний мальчик, также находившийся в легковой машине на месте пассажира.
Все трое бригадой «скорой помощи» доставлены в больницу.
По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.