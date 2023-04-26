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НовостиОбщество26 апреля 2023 14:00

Во Владимире ищут подрядчика для строительства школы в микрорайоне Сновицы-Веризино

На ее возведение выделят 1,2 миллиарда рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
иллюстрация регионального Правительства

иллюстрация регионального Правительства

В микрорайоне Сновицы-Веризино Владимира построят школу на 1100 мест. На ее возведение выделят 1,2 млрд рублей в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Управление архитектуры и строительства администрации города определит подрядчика по итогам открытого конкурса. Прием заявок на участие открыт до 12 мая, на подведение итогов выделят пять дней. Работы завершатся в сентябре 2024 года, сообщает RosTender.info.

Трехэтажное здание будет состоять из нескольких блоков. Помимо учебных кабинетов, проектом предусмотрен зрительный зал на 360 мест, комната психологической разгрузки, библиотека, мастерские и бассейн со спортзалом. Школьники смогут посещать студии рисунка, живописи, музыки и пения. Новое учреждение позволит снизить нагрузку на существующие школы в городе.