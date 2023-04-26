Во Владимирской области начал работу новый прокурор региона Иван Грибов

Иван Грибов (справа). Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Иван Грибов, который указом Президента России от 17 апреля назначен новым областным прокурором, приступил к исполнению своих обязанностей.

Он назначен на пятилетний срок, коллективу Ивана Грибова представил заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев в ходе рабочего визита во Владимир.

Напомним — Иван Владимирович Грибов ранее возглавлял прокуратуру Псковской области, имеет многочисленные награды и поощрения.

Он пришел на место теперь уже бывшего главы регионального надзорного ведомства Владислава Малкина. После уход Малкина долгое время с приставкой «врио» прокуратуру Владимирской области возглавлял первый заместитель Андрей Жугин.