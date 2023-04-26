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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:55

В 2022 году ОДКБ получила 180 единиц оборудования на 260 миллионов рублей

Были выделены средства из областного бюджета и фонда ОМС
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Минздрава

фото регионального Минздрава

В Областной детской клинической больнице техническое дооснащение коснулось анестезиологии-реаниматологии и неонатологии. Для отделений приобретено высокотехнологичное оборудование.

В 2022-2023 годах также выделены средства Перинатальному центру на дооснащение отделения реанимации новорожденных, сообщает региональный Минздрав.

В 2022 году в ОДКБ поступило 165 единиц техники на 230 млн. рублей: наркозно-дыхательные аппараты экспертного класса, инкубаторы для новорожденных, позволяющие выхаживать малышей весом от 600 граммов, реанимобиль для эвакуации новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких, современный рентгеновский диагностический комплекс, портативный аппарат УЗИ.

Кроме того, 15 единиц техники на 30 миллионов рублей закуплено за счет средств территориального фонда ОМС. В частности, новый аппарат УЗИ экспертного класса и оборудование для хирургического отделения.