Во Владимире подрядчиков обвиняют в попытке мошенничества при ремонте больницы

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством областного центра проведена проверка в части расходования бюджетных средств при исполнении госконтрактов.

Установлено, что в мае 2021 года одно из медучреждений города заключило контракт с коммерческой фирмой на проведение капитального ремонта помещений. Однако руководитель фирмы-подрядчика включил в акт о приемке работ завышенную стоимость, а также работы, которые не проводились вовсе.

В общей сложности руководитель компании потребовал 300 тысяч рублей за то, что выполнено не было.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следствие, которое возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Завершение ремонта и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.