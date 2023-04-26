Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 апреля 2023 12:47

Во Владимире подрядчиков обвиняют в попытке мошенничества при ремонте больницы

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Даниил ОПАРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством областного центра проведена проверка в части расходования бюджетных средств при исполнении госконтрактов.

Установлено, что в мае 2021 года одно из медучреждений города заключило контракт с коммерческой фирмой на проведение капитального ремонта помещений. Однако руководитель фирмы-подрядчика включил в акт о приемке работ завышенную стоимость, а также работы, которые не проводились вовсе.

В общей сложности руководитель компании потребовал 300 тысяч рублей за то, что выполнено не было.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следствие, которое возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Завершение ремонта и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.