В Вязниковском районе 18-летнего парня задержали с партией наркотиков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 19 апреля оперативники полиции Вязниковского района в поселке Первомайскйи возле дома на улице Шоссейной задержали 18-летнего жителя Вязников.

В ходе досмотра у парня обнаружили и изъяли 20 полиэтиленовых пакетиков, обмотанных черной изолентой. В них находился светлый порошок, в котором эксперты позднее распознали почти 10 граммов синтетического наркотика.

По версии следствия, изъятые наркотики парень должен был распространить на территории Вязниковского района при помощи закладок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». На время следствия молодой человек отправлен за решетку.