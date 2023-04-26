Во Владимирской области на ремонт домов культуры дополнительно направили почти 57 миллионов рублей

фото с сайта регионального Правительства

Из областного бюджета дополнительно направлено 56,7 миллиона рублей на проведение капитального и текущего ремонта зданий и коммуникаций в муниципальных учреждениях культуры, сообщает региональное Правительство.

Около 9,5 млн рублей пойдут на капитальный ремонт электропроводки в Костеревском городском культурно-досуговом центре, около 5,6 млн рублей – на капремонт помещений, кровли, крыльца, монтаж систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации в Новоалександровском культурно-досуговом центре Суздальского района.

Город Кольчугино получил 14,8 млн рублей на текущий ремонт местного Дворца культуры. На продолжение капремонта Дома культуры в посёлке Садовый Суздальского района выделено 26 млн рублей. 880 тысяч направлено на оснащение культурного центра и выполнение ремонтных работ в технических помещениях большого дома усадьбы Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района.